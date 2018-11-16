В результате взрыва самогонного аппарата в Москве пострадали 3 человека

В многоэтажном жилом доме на улице Нагорная на юго-западе столицы, по предварительным данным, взорвался самогонный аппарат. Пострадали три человека.

Специалисты выясняют, насколько сильно пострадали квартиры в доме на Нагорной улице, где накануне произошёл взрыв. В результате в доме были выбиты окна, и рухнула одна из стен между квартирами, передает "ТВ Центр".

Сначала предполагали, что причиной мог стать взрыв газа. Но после обследования всех систем специалисты "Мосгаза" пришли к выводу, что утечки не было. По предварительным данным, мог взорваться самогонный аппарат.

В квартире проживала неблагополучная семья, мать и сын употребляли алкоголь и, по словам соседей, сами же его изготавливали. Кстати, мужчина ранее был судим за распространение наркотиков. Сейчас оба они госпитализированы. Медицинская помощь понадобилась и женщине из соседней квартиры.