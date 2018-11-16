Быть или не быть: москвичи обсуждают судьбу киноцентра "Соловей"

Кинотеатр или гостиница? Жители собирают подписи в защиту киноцентра на Красной Пресне - теперь он называется "Соловей". На его месте собираются возвести огромный гостиничный комплекс. Выяснилось, что проекту этому уже почти десяток лет, но разрешение на строительство было оформлено буквально на днях.

Таких кинотеатров, как "Соловей", в столице немного. Находится в удобном месте. 24 уютных зала. Демократичные цены. И свой особый характер: в афише есть фестивальное кино, фильмы на языке оригинала и, что очень ценят зрители, картины, которые другие кинотеатры из расписания давно убрали.

И вдруг появилась новость: кинотеатр снесут. А на его месте построят гостиничный комплекс. Проект есть в публичном доступе, документация тоже. В 17-этажном доме будут ещё и жилые апартаменты, офисы, гаражи, кафе и даже бассейн. И, оказывается, этот гигант задумали строить далеко не вчера.

"История этого проекта начинается ещё в начале "нулевых", когда такие киноцентры, действительно, были не очень популярны. Тогда другие проекты были популярны в городе, это гостиницы, торговые центры, и именно тогда был запущен этот процесс", - рассказал москвовед Денис Ромодин.

Собственник "Соловья" действительно давно пытался продать кинотеатр. И покупателя, судя по всему, нашёл ещё несколько лет назад. Всё это время оформляли документы. Проектировщик гостиничного комплекса ситуацию не комментирует. Якобы, подписан договор о неразглашении. Ну а местные жители и посетители "Соловья", никаким договором не связанные, начали собирать подписи в защиту киноцентра.

Вопросом заинтересовался даже министр культуры России. По мнению Владимира Мединского, для города важнее кинотеатр, чем "очередная безумная застройка". Министр пообещал разобраться в этой ситуации. Но главный архитектор Москвы напомнил, что всё было сделано по закону.

"У людей на законном основании есть документы, они имеют право приступать к работам, и эти документы возникли не сегодня. Проект правил землепользования и застройки проходил публичные слушания в ЦАО, я их сам проводил. По многим адресам были очень жаркие дебаты, но по этому адресу никаких дебатов не было", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Кинотеатр "Соловей" построили в 1989 году. Там расположились фондовые хранилища Музея кино, выставки и несколько кинозалов. Новая, необычная по своей архитектуре постройка привлекала внимание. Центр быстро стал пользоваться популярностью.

Впрочем, сегодня, по мнению архитекторов, здание киноцентра уже не представляет особой ценности. Многие считают, что оно морально устарело и нуждается в обновлении. Не исключено, что это станет одним из возможных вариантов развития событий. Но москвичей заверили: их мнение учтут.

Евгения Карих, "ТВ Центр".