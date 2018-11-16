Номер машины Цоя продан на аукционе за 2 миллиона рублей

Номер с машины Виктора Цоя "ушёл" с молотка за два миллиона рублей. Аукцион прошёл быстро и тихо.

Регистрационный знак "Москвича", на котором лидер группы "Кино" разбился в Латвии в 1990-м году, продали по стартовой цене – два миллиона рублей. Приобрёл его постоянный участник аукциона "Литфонд", отмечает "ТВ Центр".

Сам номер месяц назад обнаружили в Юрмале случайно. Мужчина приводил в порядок купленный гараж и нашёл небольшой кусок железа. На металле сохранились не только цифры, известные всем поклонникам рок-звезды, но и следы трагедии почти 30-летней давности: вмятины от удара, повреждённая краска. Правда, желающих побороться за безусловный артефакт не нашлось.