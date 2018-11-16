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Номер машины Цоя продан на аукционе за 2 миллиона рублей

15:23
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Номер с машины Виктора Цоя "ушёл" с молотка за два миллиона рублей. Аукцион прошёл быстро и тихо.

Регистрационный знак "Москвича", на котором лидер группы "Кино" разбился в Латвии  в 1990-м году, продали по стартовой цене – два миллиона рублей. Приобрёл его постоянный участник аукциона "Литфонд", отмечает "ТВ Центр".

Сам номер месяц назад обнаружили в Юрмале случайно. Мужчина приводил в порядок купленный гараж и нашёл небольшой кусок железа. На металле сохранились не только цифры, известные всем поклонникам рок-звезды, но и следы трагедии почти 30-летней давности: вмятины от удара, повреждённая краска. Правда, желающих побороться за безусловный артефакт не нашлось.

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Номер машины Виктора Цоя
Номер машины Виктора Цоя
Аукцион
Аукцион
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