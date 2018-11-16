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Известный боец ММА задержан за разбой в Подмосковье

13:09
  • пятница
  • 16 ноября 2018

В Подмосковье за разбой задержан известный боец ММА. По данным следствия, он вместе сообщниками похитил у приезжего дорогую иномарку и три телефона.

Полиция задержала в Подмосковье бойца смешанных единоборств Евгения Гонтарева, известного по прозвищу Бизон. Его подозревают в участии в разбойном нападении.

По данным следствия, Гонтарев вместе с сообщниками напал на приезжего из Челябинска, отобрал у него автомобиль, мобильные телефоны и деньги. Инцидент произошел в селе Ям Домодедовского района. Общая сумма похищенного составила 1,6 миллиона рублей.

В свою очередь начальник пресс службы областного главка МВД России Татьяна Петрова уточнила TVC.RU, что злоумышленники похитили 30 тысяч рублей, золотую цепь и три мобильника. Два из них позднее были найдены при обысках в квартирах подозреваемых.

По факту случившего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Бизон, по данным СМИ, при задержании попытался оказать сопротивление. Помешать бойцам "СОБРа" пыталась и мать Гонтарева.

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