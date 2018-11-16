Московские парки готовят к зиме

Дыхание зимы уже чувствуется в городе. В столичных парках готовят катки, а ещё спасают всё, что может не пережить стужи.

В парке Горького оформляют каток с искусственным льдом. В этом году в индустриальном стиле. Открыться он должен уже 22 ноября. Укрывают растения, для которых заморозки смертельны: не только розы, но и теплолюбивые кустарники.

Не забывают и о птицах: фазаны, лебеди, гуси боятся не морозов, а сквозняков и снега. Для одних строят новое жильё, а кому-то просто утепляют старое. И переводят на новый рацион.