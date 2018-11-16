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Москва признана лучшим городом делового и событийного туризма

14:44
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Российскую столицу признали лучшим городом делового и событийного туризма по итогам международного конкурса Business Traveller Russia.

Москва стала лучшим городом делового и событийного туризма в мире по версии международной премии Business Traveller Russia. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.

По словам мэра, интерес к путешествиям в Москву постоянно растёт. Важную роль сыграл и прошедший в этом году Чемпионат мира по футболу, который ФИФА признала лучшим в истории. В рамках премии в области делового туризма Международная федерация вручила столице специальную награду за высокий уровень организации Мундиаля.

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