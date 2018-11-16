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В Британии могут начать процедуру отстранения Мэй от власти

13:22
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Консервативная партия Великобритании, однопартийцы премьер-министра Терезы Мэй, получили достаточное количество голосов, чтобы запустить процедуру ее отстранения от власти.

Тори получили достаточно голосов для отстранения британского премьер-министра Терезы Мэй от власти, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

По словам источника, голосование по вотуму доверия, вероятно, состоится в ближайшее время.

По уставу, процедура отстранения запускается в том случае, если 15% парламентариев-тори (48 человек) направляют главе комитета письма об утрате доверия к премьеру.

14 ноября правительство Великобритании одобрило проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из организации. По данным британских СМИ треть правительства не согласна с планом Мэй по Brexit. Накануне кабмин покинули министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

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