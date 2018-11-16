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В общежитии Тимирязевской сельхозакадемии в Москве произошел пожар

13:36
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Пламя вспыхнуло на 17-м этаже Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, расположенной на севере столицы. В результате инцидента никто не пострадал.

В пятницу, 16 ноября, в здании студенческого общежития Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева (РГАУ - МСХА им. Тимирязева) произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Площадь возгорания составляла около 10 квадратных метров. По словам собеседника агентства, загорелись личные вещи жильцов и мебель на 17-м этаже 25-этажного здания.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали из здания 20 человек. В результате инцидента никто не пострадал. Причины, по которым произошел инцидент, пока устанавливаются.

По словам источника агентства, к настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.

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