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Песков назвал историю с Цеповязом отвратительной

14:08
  • пятница
  • 16 ноября 2018

В Кремле назвали ситуацию, которая сложилась вокруг осужденного на 19 лет Вячеслава Цеповяза, вопиющей и отвратительной. Другой точки зрения быть не может, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали скандал вокруг осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, который произошел из-за фотографий, передает "Интерфакс".

"Это вопиющая, отвратительная ситуация, здесь не может быть второй точки зрения. Насколько мы знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает меры для недопущения впредь подобных ситуаций", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

В начале ноября в Сети появились фотографии, на которых Цеповяз ест шашлыки, икру и крабов в колонии. Во ФСИН заявили, что фотографии были сняты в 2015 году. СК завел на сотрудников исправительной колонии №3 в Амурской области уголовное дело о превышении должностных полномочий. Цеповяз проходит по делу в качестве свидетеля.

Вячеслав Цеповяз был одним из лидеров кущевской банды Сергея Цапка. В 2010 году они убили семью местного фермера, жертвами расправы стали 12 человек. Цапок получил пожизненный срок, но в 2014 году скончался в СИЗО. Цеповяза в ноябре 2013 года приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строго режима.

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