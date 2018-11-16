Кремль не стал раскрывать детали переговоров Путина и Абэ по договору

Кремль будет учитывать союзнические отношения Токио и Вашингтона при обсуждении мирного договора между Россией и Японией, заявил Дмитрий Песков. При этом он отказался раскрывать детали переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ по документу.

Владимир Путин и Синдзо Абэ обсуждали тему мирного договора один на один. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль не станет афишировать детали беседы двух лидеров.

Комментируя обещание Абэ не размещать на Курилах американские военные базы, Песков заметил, что тема отношений Токио и Вашингтона имеет значение при обсуждении договора между Россией и Японией.

"Что касается нюансов, я не хотел бы их делать публичными. Единственное, что могу подтвердить, что действительно тема союзнических обязательств Японии является достаточно важной в контексте обсуждения проблематики мирного договора", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".

В ходе встречи в Сингапуре лидеры двух стран договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному соглашению на основе декларации 1956 года.

Между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора. В рамках советско-японской декларации 1956 года, Москва выражала готовность передать Токио остров Шикотан и гряду Хабомаи. Однако это возможно только после заключения мирного договора. При этом Япония претендует также на острова Итуруп и Кунашир согласно Трактату о торговле и границах 1855 года. Россия собственный суверенитет над Южными Курилами сомнению не подвергает.