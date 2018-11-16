В Минобороны сравнили беженцев в лагере "Эр-Рукбан" с узниками концлагерей

Запад использует сирийских беженцев для продвижения в республике угодного ему режима. Об этом в пятницу заявили в нашем Минобороны.

В Минобороны прошло заседание координационных штабов России и Сирии. Главная тема, конечно, возвращение мирных жителей в свои дома. Как было отмечено, этот процесс заметно активизировался. На родину из-за рубежа и пунктов временного размещения внутри страны вернулись уже более полутора миллионов человек. В пострадавших от боевиков районах полным ходом идут восстановительные работы, передает "ТВ Центр".

Однако одной из самых проблемных зон по-прежнему остаётся лагерь беженцев "Эр-Рукбан", в окрестностях которого незаконно была расположена военная база США. В палаточном городке сейчас проживают около 50 тысяч человек. Причём, как минимум шесть тысяч из них - это подконтрольные американцам боевики. В лагере - тяжелейшая гуманитарная ситуация.

"Такое положение, в котором оказались жители лагеря очень напоминает, уже казалось бы давно ушедшие в историю концентрационные лагеря времен Второй мировой войны. Почему в этих условиях мировое сообщество, так радеющее за права человека, продолжает упорно замалчивать гуманитарную катастрофу жителей лагеря "Рукбан"? Этому, наверное, есть объяснение. Там действительно есть кому и что скрывать. При этом единственным оправданием своего присутствия на территории Сирии американской стороной всегда подчеркивалась необходимость борьбы с действующими в регионе группировками "Исламского государства" (запрещена на территории России – прим. ред.). Но на юге Сирии их уже давно нет! Призываем Соединенные Штаты Америки немедленно прекратить незаконную оккупацию 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа, являющейся суверенной территорией Сирийской Арабской Республики. Это автоматически приведет к разрешению проблемы "Рукбана" и возвращению находящихся в них жителей в родные дома", - отметил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.