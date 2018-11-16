Снегопад на востоке США привел к смертельным ДТП и срыву тысяч авиарейсов

В результате снегопадов, обрушившихся на восток Соединенных Штатов, погибли по меньшей мере восемь человек. Около 200 тысяч американцев остались без электричества, в аэропортах массово отменяют вылеты.

Мощные снегопады, обрушившиеся на восток Соединенных Штатов, привели к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом, как передает РИА "Новости", сообщает местный телеканал CBS.

С наибольшими проблемами столкнулись штаты Миссисипи, Арканзас, Индиана, Огайо и Мериленд. Около 20 сантиметров осадков выпало в районе Сент-Луиса, столько же ожидается в северной части штата Нью-Джерси, чуть меньше - на юге Новой Англии.

В связи с погодными условиями были отложены 5,5 тысячи авиарейсов, около 1,5 тысячи вылетов отменены. Кроме того, снегопады привели к масштабным проблема в электроснабжении: без света остались почти 200 тысяч человек в пяти штатах страны.

В Нью-Йорке из-за снегопада произошел транспортный коллапс. "Три дюйма снега вывели наш город из строя, это недопустимо. Матери с детьми не могут добраться до дома, водители остаются без бензина. Кто-то должен за это ответить", - написал у себя в Twitter бывший сенатор от штата Нью-Йорк Адриано Эспеллат (спустя некоторое время он удалил публикацию).

Между тем на западе США продолжают бушевать разрушительные лесные пожары. В Калифорнии огненная стихия унесла жизни уже более 60 человек, более 130 человек считаются пропавшими без вести. Общая площадь возгорания там к настоящему моменту превышает 55 тысяч гектаров, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.