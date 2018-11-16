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Голикова: потребкорзину пересмотрят с 2021 года

14:46
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила пересмотреть состав потребительство корзины с 2021 года. Политик предложила повысить ее ценность за счет увеличения объемов мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов.

Председатель правительства по вопросам соцполитики Татьяна Голикова предложила пересмотреть состав потребкорзины с 2021 года. Об этом вице-премьер рассказала в интервью "Российской газете".

Политик рассказала, что панируется сделать корзину более сбалансированной.

"Например, повысить ценность минимального набора за счет увеличения объемов мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время - снизить хлебопродукты, картофель, маргарин и другие жиры", - отметила Голикова.

Ранее депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко решил прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц после спора с экс-министром труда области Натальей Соколовой.

По итогам трех недель эксперимента Бондаренко пришел к выводу, что нормально питаться на эту сумму невозможно. Размер потребительской корзины должен составлять не менее десяти тысяч, а прожиточного минимума - не менее 20 тысяч. С таким предложением депутат намерен обратиться в Госдуму и правительство.

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