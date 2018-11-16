Путин поговорил по телефону с главами Белоруссии, Казахстана и Киргизии

Президент России провел в пятницу ряд международных телефонных разговоров. Владимир Путин обсудил вопросы сотрудничества с лидерами Киргизии, Белоруссии и Казахстана.

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Российский лидер поздравил коллегу с 60-летним юбилеем. Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о предстоящих встречах, передает "ТВ Центр".

Ранее Путин также по телефону пообщался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы были затронуты темы российско-белорусского взаимодействия.

И в пятницу Владимир Путин обсудил с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым результаты многочисленных встреч, которые российский лидер провел на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре.