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Путин поговорил по телефону с главами Белоруссии, Казахстана и Киргизии

14:42
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Президент России провел в пятницу ряд международных телефонных разговоров. Владимир Путин обсудил вопросы сотрудничества с лидерами Киргизии, Белоруссии и Казахстана.

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Российский лидер поздравил коллегу с 60-летним юбилеем. Главы государств обсудили  актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о предстоящих встречах, передает "ТВ Центр".

Ранее Путин также по телефону пообщался с президентом Белоруссии  Александром Лукашенко. В ходе беседы были затронуты темы российско-белорусского взаимодействия.

И в пятницу Владимир Путин обсудил с главой  Казахстана Нурсултаном Назарбаевым результаты многочисленных встреч, которые российский лидер провел на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре.

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Владимир Путин разговаривает по телефону
Владимир Путин разговаривает по телефону
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