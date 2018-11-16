ФСБ провела обыски у членов "Свидетелей Иеговы" в Крыму

В пятницу ночью в Крыму сотрудники ФСБ задержали местного главу запрещенной в России секты "Свидетели Иеговы". Возбуждено уголовное дело, в домах членов организации прошли обыски.

В Крыму прошли обыски в домах участников ячейки "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в России экстремистская организация – прим. ред.). У них была изъята экстремистская литература и инструкции по вербовке людей, передает "ТВ Центр".

Участники секты подозреваются в связях с украинскими спецслужбами. Сообщается, что их курировали из харьковского центра религиозной организации. В апреле 2017 года Верховный суд признал секту экстремистской, её деятельность на территории нашей страны запрещена.