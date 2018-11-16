ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ провела обыски у членов "Свидетелей Иеговы" в Крыму

15:12
  • пятница
  • 16 ноября 2018

В пятницу ночью в Крыму сотрудники ФСБ задержали местного главу запрещенной в России секты "Свидетели Иеговы". Возбуждено уголовное дело, в домах членов организации прошли обыски.

В Крыму прошли обыски в домах участников ячейки "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в России экстремистская организация – прим. ред.). У них была изъята экстремистская литература и инструкции по вербовке людей, передает "ТВ Центр".

Участники секты подозреваются в связях с украинскими спецслужбами. Сообщается, что их курировали из харьковского центра религиозной организации. В апреле 2017 года Верховный суд признал секту экстремистской, её деятельность на территории нашей страны запрещена.

Главное сегодня
ФСБ задержали членов "Свидетелей Иеговы" в Крыму
ФСБ задержали членов "Свидетелей Иеговы" в Крыму
ФСБ проводит спецоперацию
ФСБ проводит спецоперацию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение