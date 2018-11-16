Экипаж разбившегося в Подмосковье Ан-148 похоронили спустя 10 месяцев после трагедии

Похороны трех членов экипажа потерпевшего крушение Ан-148 состоялись в Симферополе и в Москве, еще четверых членов экипажа похоронят в субботу, 17 ноября. При этом трагедия произошла еще в феврале этого года.

В Симферополе и в Москве в пятницу, 16 ноября, простились с тремя членами экипажа самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье в феврале текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы "Саратовских авиалиний". Похороны еще четырех членов экипажа пройдут завтра в Саратове и Тамбове.

"В Симферополе в пятницу простились с Анастасией Славинской, Сергея Гамбаряна провожают в Москве. Компания оказала всестороннюю помощь семьям погибших в организации похорон. АО "Саратовские авиалинии" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших", - заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Причины, по которым похороны членов экипажа состоялись спустя более 10 месяцев после катастрофы, в авиакомпании не уточнили.

По всей вероятности, столь продолжительная задержка связана с проведением следственных действий. Дело в том, что летом СК России назвал причиной катастрофы именно неверные действия экипажа. В ведомстве посчитали, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, что привело к обледенению приборов и получению экипажем неверных данных.

Самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля вскоре после взлета. На борту находился 71 человек, все они погибли.

Еще весной Росавиация аннулировала сертификат "Саратовских авиалиний". Компания прекратила рейсы, однако вскоре владелец перевозчика подал заявку на создание новой фирмы с таким же названием.