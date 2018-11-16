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Проспавший весь саммит АСЕАН Дутерте не поедет на встречу АТЭС

15:37
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Президент Филиппин Родриго Дутерте отменил свою поездку на саммит АТЭС в Папуа - Новой Гвинее. Ранее сообщалось, что во время саммита АСЕАН в Сингапуре он пропустил несколько заседаний, потому что решил поспать.

Родриго Дутерте решил не ездить на деловой саммит АТЭС в Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN. 73-летний президент Филиппин вернется на родину на день раньше, чем было запланировано.

Причины отмены визита не называются.

Ранее сообщалось, что Дутерте пропустил несколько заседаний во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре, чтобы поспать и восстановить силы. При этом он признался, что сна ему все равно было недостаточно.

"А что не так с тем, что я решил поспать", - недоуменно реагировал на вопросы журналистов президент.

Саммит АТЭС пройдет 17-18 ноября. Россию там будет представлять Дмитрий Медведев.

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Президент Филиппин Родриго Дутерте
Президент Филиппин Родриго Дутерте
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