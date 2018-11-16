Путин обсудил с Пашиняном сотрудничество в рамках ЕАЭС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные аспекты взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений", - говорится в сообщении.

Ранее Путин провел разговоры с лидерами других стран Евразийского экономического союза: Александром Лукашенко, Нурсултаном Назарбаевым и Сооронбаем Жээнбековым.