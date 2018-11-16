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Собянин сообщил об установке почти 200 новых автоматов по продаже билетов в метро

16:16
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московском метро установили почти 200 новых автоматов по продаже билетов, в которых можно приобрести и пополнить карту "Тройка".

В московском метро установили почти 200 новых автоматов по продаже билетов. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин. 

"Установили почти 200 новых автоматов по продаже билетов. Постепенно подключаем. Теперь в них можно приобрести большинство видов билетов, карту "Тройка" и записать на нее поездки", - рассказал глава города.

По словам Собянина, до конца текущего года в московском метро будут установлены еще 400 новых автоматов.

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