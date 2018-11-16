Путин потребовал навести порядок в системе льготного обеспечения лекарствами

Президент России Владимир Путин заявил, что система льготного обеспечения лекарствами в стране малопродуктивна. По его словам, она не учитывает потребностей конкретного человека. В связи с этим, на совещании по теме повышения эффективности системы лекарственного обеспечения, он потребовал навести порядок с регистром льготных категорий граждан и с перечнем препаратов для них.

Система льготного обеспечения лекарствами в России малопродуктивна и не учитывает потребностей конкретного человека, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них", - отметил глава государства на совещании по теме повышения эффективности системы лекарственного обеспечения в России.

Российский лидер отметил проблему доступности именно льготных лекарств.

"Сегодня при амбулаторном лечении их получают 19% граждан страны - это хорошая цифра. Но что на практике мы имеем, с чем мы сталкиваемся: далеко не во всех регионах известно, какое число жителей имеет право на льготные лекарства и сколько пользуются льготой и по какой из государственных программ", - добавил президент.

По его словам, это означает, что если нет должного учета, то бюджетные деньги "утекают очень часто сквозь пальцы и, главное, не все льготники получают нужные им препараты".

Кроме того, Путин обратил внимание на тревожный фактор неравенства в финансировании льгот.

"Так, в 2017 году средние расходы на лекарства для одного льготника различались в регионах Российской Федерации более чем в семь раз. Я понимаю, проценты, ну в раз-два, но в семь раз - это слишком много", - сказал президент России.

В разных регионах отличаются и перечни препаратов, которые доступны льготным категориям граждан, отметил глава государства. По его словам, сейчас в одной области в этот список включены 554 наименования, а в другой – 317. В третьей туда попали только 180.

"Это тоже никуда не годится. Я говорю о соседних регионах в центре страны", - добавил глава государства.

По словам Путина, это значит, что льготники, проживающие в одном регионе, получают такие лекарства, а другие - рядом - не получают.