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Новых санкций против России нет на повестке заседания глав МИД ЕС

17:19
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Министры иностранных дел стран Евросоюза не планируют обсуждать новые санкции против России на заседании 19 ноября.

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза не планируют обсуждать введение новых санкций против России на ближайшем заседании. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ЕС.

 "В целом санкции не входят в повестку дня заседания", - сказал он.

Заседания Совета ЕС на уровне глав МИД и Минобороны состоятся в Брюсселе 19-20 ноября.

Источник "РИА Новости" в ЕС сообщил, что министры намерены обсудить на заседании выполнение минских договоренностей и ситуацию в Азовском море.

"Я ожидаю, что тема ситуации в Азовском море, действительно, будет одним из пунктов в повестке переговоров министров, но в целом, вопрос санкций там не фигурирует", - сказал он.

Источник отметил, что Украина по-прежнему остается одной из приоритетных тем в повестке Евросоюза. Об этом, в частности, свидетельствует запланированное на 17 декабря проведение совета ЕС-Украина по ассоциации.

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