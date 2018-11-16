Как Европа поссорилась с Дональдом Трампом

После торжеств по случаю окончания Первой мировой войны Дональд Трамп разразился, как написала Le Figaro "ядовитыми твитами" в адрес Франции. США, как подчеркнула газета, явно продемонстрировали, что проблемы друзей их не волнуют, а иногда они и сами не прочь спутать карты союзникам Поэтому Европе пора учиться стоять самой за себя. Европе пора противопоставить Америке коллективную силу.

С такими друзьями и врагов не надо – вот краткая характеристика нынешнего партнерства Европы и США, отметил "ТВ Центр". Точнее, не партнерства – ведь в таком случае подразумевается равноправие – а скорее мезальянса, который Вашингтон до последнего времени успешно навязывал Брюсселю. Но, похоже лидеры Старого Света начинают вспоминать о собственном достоинстве.

"Американцы требуют от европейцев только одно: поддерживать Pax Americana – их гегемонию во всем мире. Франция на это больше не готова. Макрон и Меркель, конечно, будут пытаться делать все, чтобы где-то в Европе создать какие-то формы, которые эмансипируют их страны или Европу от той Америки, которую мы сейчас видим. Эгоистичную Америку, которая только идет по своему собственному национальному пути, по своим интересам, невзирая на европейские интересы, и которая пытается сделать из Европы не что иное, как вассалов", - пояснил научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

О желании переквалифицироваться из вассалов в сеньоры президент Франции неслучайно заявил накануне торжеств в честь окончания Первой мировой войны. Для Пятой республики это, по сути, последний конфликт, из которого они вышли в статусе полноценных победителей. Собственно, после малозначительного, по мнению США, вклада Франции в успехи союзников во Второй мировой, Вашингтон и стал свысока смотреть на Париж. Вот и сейчас Трамп не преминул напомнить Макрону об истории, а заодно и попытаться вбить клин между ключевыми европейскими игроками.

"Макрон предлагает создать собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но во время Первой и Второй мировых войн им противостояла только Германия – и как Франция с этим справилась? Они начали изучать немецкий язык, пока в ситуацию не вмешались США", - написал Трамп в своем Twitter.

Но с тех пор прошло почти 75 лет. И если ключевой оборонный проект Соединенных Штатов – НАТО – во время холодной войны действительно защищал Европу и Америку, то сейчас альянс превратился скорее в раздражитель, который своим агрессивным поведением рано или поздно может поставить Старый Свет под удар. Франция и Германия с их взвешенной позицией такого не приемлют.

"В свое время Франция разделяла озабоченность России по поводу расширения НАТО на восток. Именно Франция и Германия застопорили принятие плана членства в НАТО для Грузии и Украины в 2008 году на бухарестском саммите. И, в общем, они больше, чем Вашингтон склонны прислушиваться к мнению России для того, чтобы не усугублять и без того очень серьезную и напряженную обстановку", - пояснила профессор кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО МИД России Евгения Обичкина.

Большая свобода от НАТО, очевидно, может быть выгодна Старому Свету и по чисто экономическим причинам. Ведь европейская структура безопасности – это не только вооруженные силы, но и военно-промышленные комплекс.

"Министр обороны ФРГ постоянно жалуется, что подводные лодки не погружаются, не могут ходить, танки не заводятся, самолеты не летают, вертолеты не летают – просто слезу пробивает, когда она говорит о состоянии Бундесвера. И автоматы они плохие производят. Вот для этого нужен европейский ВПК. Мне кажется, что контекстно, идея европейской армии больше ориентирована на экономические интересы ведущих стран, которые могут производить вооружения – Франции и Германии", - считает замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

Президент США часто пеняет своим партнерам по НАТО на недостаточные оборонные бюджеты. До заветных двух процентов ВВП в альянсе дотягивают далеко не все. Вот только в бескорыстности претензий Трампа у Эммануэля Макрона, похоже, есть сомнения.

"Чего я не хочу видеть – это европейские страны, которые наращивают оборонные расходы для того, чтобы покупать американское или другое оружие, материалы, которые поступают от ваших производителей. Если уж мы наращиваем наш бюджет, то это должно происходить в целях строительства нашей независимости, и для того, чтобы стать нейтральной, независимой силой", - заявил он.

Впрочем, не экономикой единой. Даже в большой политике существует человеческий фактор. Европу и Америку сейчас разделяет не только Атлантический океан, но и поведение Трампа, мягко говоря, далекое от идеалов дипломатии. Американский лидер умудрился обидеть даже своего, казалось бы, ближайшего союзника – британского премьера. Тереза Мэй позвонила Трампу, чтобы поздравить его с результатами промежуточных выборов в конгресс. Но в ответ на любезность неожиданно получила шквал критики за отношения с Ираном и несправедливые, по мнению президента США, торговые договоры с ЕС. В общении с другими европейскими политиками американский лидер сдерживает себя еще меньше.

"Евросоюз недоволен поведением американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Евросоюз считает, что основной Атлантический партнер, с которым, еще раз подчеркну, Брюссель сохраняет тесные связи, координирует свою внешнюю политику, стал менее предсказуем. США рассматриваются в качестве такого фактора, в котором больше переменных, чем постоянных. Это означает, что в случае возникновения тех или иных конфликтов, ЕС, словами Макрона и Меркель, в первую очередь должен полагаться на свои собственные силы", - отметил Владислав Белов.

СМИ немедленно поинтересовались, что думают о европейских вооруженных силах на востоке Европы, то есть в России. Комментируя инициативу Макрона, Владимир Путин напомнил – вообще-то идея не нова.

"Мне об этом говорил еще один из прежних президентов Жак Ширак. Но и до него были эти идеи. В принципе, Европа – мощное экономическое образование, мощный экономический союз. И это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными и суверенными в сфере обороны и безопасности. Думаю, что это процесс положительный с точки зрения укрепления многополярного мира. В этом смысле, у нас перекликаются позиции, с Францией в том числе", - сказал российский президент.

Есть и еще одно обстоятельство, которое четко уловили эксперты.

"Идею он понял, российский президент. Что нужно создавать общеевропейские силы, общеевропейскую систему безопасности, в которую, кстати, наряду с Германией, Францией и другими странами войдет и Россия. Потому что Европа будет другой, если там не будет НАТО, если европейцы будут вершить свои собственные судьбы без постоянной оглядки на Америку", - пояснил Александр Рар.

И уже предложена первая структура, которая бы оперативно реагировала на кризисные ситуации. С идеей выступила Ангела Меркель. Она рекомендует создать Совет безопасности Евросоюза. На выступлении перед депутатами Европарламента фрау канцлерин прямым текстом заявила: выживаемость ЕС как сообщества зависит от его самостоятельности. К такому выводу Евросоюз пришел на 67-м году своего существования. Лучше поздно, чем никогда.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Сергей Сенченко, Павел Ермоленко, "В центре событий"