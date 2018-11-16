Личность Сталина снова рассорила россиян

В Новосибирске коммунисты хотят установить памятник Иосифу Сталину. Собрали деньги, сделали бюст, начали искать место. Потомки репрессированных – против. Ситуация вокруг небольшого бюста разрастается в большую дискуссию. Опять.

В Новосибирске решили поставить памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщил "ТВ Центр" со ссылкой на секретаря Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков Алексей Денисюк.

"200 тысяч мы отдали за бюст. 200 тысяч отдали за гранитный постамент. И сейчас собираем деньги на благоустройство площадки из гранитной плитки", - рассказал он.

Вот только класть эту плитку негде. Потому как добро на установку памятника Сталину Новосибирская мэрия не дала, объяснив свое решение так.

"Установка такого памятника на территории общего пользования, там, где он будет общедоступен, она не просто будет вызывать, ну скажем так, отрицательное мнение у значительной части жителей города, которые будут проходить мимо. Но и будет провоцировать на совершение актов вандализма", - заявил советник мэра Новосибирска Александр Ложкин.

Но если коммунисты настаивают, они могут поставить памятник у местного обкома КПРФ, за забором, чтобы не бросался в глаза и не провоцировал граждан на противоправные действия. Ведь многие из них действительно считают Сталина тираном, уничтожившим миллионы сограждан. Тут и коллективизация, и принудительные депортации, и расстрелы с ГУЛАГами, в которых часто бесследно сгинули сотни тысяч. Сталинисты, правда, тут же парируют – цифры репрессированных недостоверны и сильно завышены.

"Сегодня это центральный пункт или конёк, который используют либералы, с целью дискредитации советского периода нашей истории. Например, они преувеличивают масштабы репрессий. 10-50 миллионов – ничего подобного не было. То есть, уже больше пятидесяти лет идет тотальная дезинформация населения", - заявил Алексей Денисюк.

При этом заслуги Сталина как руководителя намеренно принижаются, продолжает Алексей Денисюк. Из аграрной страна в рекордные сроки превратилась в индустриально развитую. Мы стали производить самолеты, корабли и машины. Полетели в космос. Создали атомную бомбу, обеспечивающую суверенитет страны до сих пор. Выиграли войну, став постоянным членом Совбеза ООН. Но вопрос заключается в том, какими средствами Сталин добивался этих успехов и насколько они были оправданы? У тех, кто против него, на этот счет один ответ.

Никакое достижение этого человека: ни в Великой Отечественной войне, ни в построении нашей страны, пусть они будут спорны, пусть они будут бесспорны, ничто не стоит, как говорил Достоевский, слезы ребенка. Нельзя уничтожать свой народ ради любых благих целей. Это недопустимо", - заявил краевед, сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев.

О том, кем же на самом деле был Сталин для страны и народа, этот самый народ спорит уже больше шестидесяти лет. Старт этим словесным баталиям был дан на XX съезде ЦК КПСС в далёком уже 1956-м. Именно тогда Никита Хрущев зачитал свой знаменитый доклад о развенчании культа личности, обвинив Сталина в массовом терроре и преступлениях конца 30-х и начала 50-х годов. Его сторонники тут же скажут, что вождь не отдавал таких приказов. И может быть это так. Но не знать, что происходило на тот момент в стране от точно не мог, утверждают историки.

"Он преступник. Он такой же преступник, как Ягода. Ягода тоже, по-моему, никого лично в затылок не расстреливал. Но они оба организовывали этот процесс", - заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" доктор исторических наук Андрей Зубов.

Но сотни тысяч людей, пришедших на похороны Иосифа Сталина в марте 53-го, вряд ли его считали таковым. Конечно, возможно ими двигал страх перед репрессивной госмашиной. Но сейчас ведь страха уже нет. По крайней мере у новых поколений. И что мы видим? Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в середине прошлого года, более 60 процентов россиян оказались согласны с мнением, что бюсты и памятные доски, рассказывающие об успехах Сталина, нужно размещать в публичных местах. И так отвечала в основном молодежь. Из-за Сталина не раз возникали деликатные ситуации. Например, когда проводился конкурс "Имя России". Случайно или нет его имени не оказалось и в списке самых известных исторических личностей, когда возникла идея переименовать в их честь аэропорты. И это тут же спровоцировало новый виток споров.

"О чем идет речь? Социальные лифты. Во времена Сталина человек из самых низов общества мог подняться на самый верх, и сталинские наркомы – тому свидетельство. Во-вторых, социальная ответственность. Не было ни одного человека ни на одной должности, который бы благодаря своей должности или своим заслугам избежал бы наказания в случае совершения преступления. Сегодня, к сожалению, мы такие факты видим. Далее – экономика. Это ежегодное сталинское послевоенное понижение цен", - напомнил публицист, автор книги "Сталин. Вспоминаем вместе" Николай Стариков.

"Это может быть реакцией на национальное унижение 90-х, когда была такая, ну, какая-то вульгарная позиция, отношение к российскому патриотизму. Это связано и с распадом. Это утрата какой-то значимости. В этих условиях, наверное, вот это желание вспомнить о своих вождях – это компенсация вот этого ощущения утраченности значимости своей страны", - предположил главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН Александр Ципко.

И это многое объясняет. По крайней мере то, почему у Сталина в наши дни такое большое количество почитателей. Но нужен он не только им, но и противникам. Нужен, чтобы против него бороться, обсуждать и спорить о том, а что, если было бы вот так, или так. Причем Сталин тут, конечно, в топе. Хотя он отнюдь не одинок.

"Это относится и к Ленину. Это относится и к Хрущеву самому. И к Горбачеву, и к любому другому руководителю страны. Это, наверное, часть некой традиции такой исторической. Вот эти вот ожесточенные исторические споры. Сталин – фигура сложная. Сталин – часть очень драматической истории XX столетия. И это обсуждение было бы не плохо, если бы спорщики, в том числе, научились друг друга слушать", - отметил историк Артур Гаспарян.

Вот с этим-то и проблемы. Ни одна из сторон не слышит аргументы оппонентов. И вряд ли вообще услышит в ближайшее годы. Ну, может еще лет через 100 и когда схлынут эмоции обнародуют новые исторические документы того периода, общество и найдет ответ на волнующий многих вопрос – кем же на самом деле считать Иосифа Сталина: великим руководителем или тираном? Или так, как китайцы или французы – воспринимать историю такой, какая она есть – только во всей ее полноте, а не так, как кому-то хотелось бы. Хотя сейчас, когда маленький бюст становится предметом большого спора, в этот компромисс и примирение верится с большим трудом.

Александр Панюшкин, Юрий Тимошин, Елена Мекертычева, "В центре событий"