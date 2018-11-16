ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Антонов решил встретиться с руководством обеих палат Конгресса США

18:05
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Посол России в США Анатолий Антонов намерен в ближайшее время встретиться с руководством Палаты представителей и Сената для "серьезного разговора о путях исправления российско-американских отношений". По его словам, стабилизация отношений между Москвой и Вашингтоном нужна всему миру.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что намерен обсудить пути нормализации отношений между странами с ключевыми американскими законодателями. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе ежегодного заседания Американо-российского делового совета (АРДС), дипломат напомнил, что "состоялись выборы в Конгресс" и "в законодательную власть придут и новые люди".

"Готовы работать с новым составом Палаты представителей и Сената для развития взаимовыгодных контактов, для сближения позиций по любым, самым сложным вопросам. В ближайшее время хотел бы встретиться с руководством Палаты представителей и Сената для серьезного разговора о путях исправления российско-американских отношений, восстановления межпарламентского диалога между нашими странами", - отметил он.

По его словам, стабилизация отношений между Москвой и Вашингтоном нужна не только россиянам и американцам, но и всему миру.

"Как крупнейшие ядерные державы и постоянные члены Совбеза ООН мы несем особую ответственность за обеспечение стратегической стабильности и безопасности на планете. Отсутствие же полноценного двустороннего диалога не просто ненормально, но и опасно при нынешней международной турбулентности, на фоне многочисленных региональных кризисов", - подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что "российский фактор продолжает использоваться как инструмент внутриполитической борьбы", в то время как "вокруг России и ее внешней политики много ложной информации".

Главное сегодня
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение