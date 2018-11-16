Антонов решил встретиться с руководством обеих палат Конгресса США

Посол России в США Анатолий Антонов намерен в ближайшее время встретиться с руководством Палаты представителей и Сената для "серьезного разговора о путях исправления российско-американских отношений". По его словам, стабилизация отношений между Москвой и Вашингтоном нужна всему миру.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что намерен обсудить пути нормализации отношений между странами с ключевыми американскими законодателями. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе ежегодного заседания Американо-российского делового совета (АРДС), дипломат напомнил, что "состоялись выборы в Конгресс" и "в законодательную власть придут и новые люди".

"Готовы работать с новым составом Палаты представителей и Сената для развития взаимовыгодных контактов, для сближения позиций по любым, самым сложным вопросам. В ближайшее время хотел бы встретиться с руководством Палаты представителей и Сената для серьезного разговора о путях исправления российско-американских отношений, восстановления межпарламентского диалога между нашими странами", - отметил он.

По его словам, стабилизация отношений между Москвой и Вашингтоном нужна не только россиянам и американцам, но и всему миру.

"Как крупнейшие ядерные державы и постоянные члены Совбеза ООН мы несем особую ответственность за обеспечение стратегической стабильности и безопасности на планете. Отсутствие же полноценного двустороннего диалога не просто ненормально, но и опасно при нынешней международной турбулентности, на фоне многочисленных региональных кризисов", - подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что "российский фактор продолжает использоваться как инструмент внутриполитической борьбы", в то время как "вокруг России и ее внешней политики много ложной информации".