Путин раскритиковал систему распределения льготных лекарств

Вывести систему обеспечения россиян лекарствами на более высокий уровень потребовал Владимир Путин. Об этом президент заявил на совещании в Санкт-Петербурге. Глава государства обозначил основные проблемы в этой сфере. Особое внимание Владимир Путин призвал уделить льготникам, чтобы пресечь ситуации, когда в некоторых регионах граждане сталкиваются с невозможностью получить жизненно важные препараты.

Увидеть президента и министерскую делегацию в обычной питерской аптеке явно не ожидали. Однако даже во время разговора с Владимиром Путиным, провизор продолжает обслуживать покупателей. Вопросы Путина четкие, ясные: каков ассортимент, большая ли наценка?

- Мы просто проезжали, я увидел аптеку. Поскольку мы занимались темой лекарственного обеспечения, я говорю министру - давайте остановимся.

- А мы думали вы приболели!

- Слава богу нет, и вам желаю здоровья. Мы как обсуждали вопросы, как сделать так, чтобы никто не болел.

Точнее, обсуждали меры по повышению эффективности лекарственного обеспечения россиян. Отметил Путин достижения современной фармакологии, однако сосредоточился на проблемах, и жесткий тон главы государства отметили многие.

"Коллеги, мы с вами занимаемся очень важным делом. Это касается миллионов людей наших, причем тех, которые нуждаются в помощи и поддержке государства. Это одна из важнейших задач государства любого, а нашего тем более, я с этого начал. Мы ставим перед собой задачу решать массу проблем, но одна из главнейших — это здоровье нации. Если этого не будет, то не будет ничего другого, ничего не будет: ни экономики не будет, ни образования — ничего не будет. Поэтому это чрезвычайно важная вещь", - заявил президент.

На финансирование лекарственного обеспечения льготников, приводит данные Путин, государство ежегодно направляет 380 миллиардов рублей. 19% россиян получают льготные лекарства. Закупкой, в основном, занимаются регионы.

"Дело не в распределении полномочий, разумеется. Дело не в этом. Главное, чтобы люди независимо от того, где они живут, получали необходимую помощь. Далеко не во всех регионах известно, какое число жителей имеют право на льготные лекарства и сколько пользуются льготой, и по какой из государственных программ. Что это означает в жизни: если нет должного учета, то бюджетные деньги утекают, очень часто, сквозь пальцы и главное не все льготники получают нужные им препараты", - заявил Путин.

В целом по России ситуация еще тревожнее. Каждый регион сам определяет, сколько денег он направит на закупку лекарств. Эта сумма в соседних субъектах может различаться в 7 раз. Точно также и с перечнем медикаментов, доступных льготникам.

"В одной области 554 наименования включены в этот список. В другой - 317, в третьей только 180. Но это никуда не годится. Получается, что существующая система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна, к сожалению", - возмутился глава государства.

На новый уровень необходимо поднять всю систему льготного обеспечения, констатирует Путин. Порядок нужно наводить, в первую очередь, на местах. Составить четкие списки льготных категорий и доступных лекарств. Не случайно главы регионов постоянно что-то фиксируют в своих блокнотах.

"Мы считаем, и уверены в этом абсолютно, что во всех субъектах Российской Федерации в амбулаторном сегменте должны быть одинаковые перечни, те, которые утверждены на федеральном уровне как жизненно важные и необходимые, цены на которые регулируются. Важно, чтобы было выстроено взаимодействие в режиме онлайн между лечебным учреждением, которое выписывает рецепт, и аптекой", - заявил вице-премьер Татьяна Голикова.

И это еще одна проблема. В том же Санкт- Петербурге во время прокурорской проверки на фармацевтическом складе обнаружили 156 тысяч коробок с просроченными лекарствами на 300 миллионов бюджетных рублей. Препараты закупали по федеральным и региональным программам: онкогематология, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет. Полки аптек пустуют, в листе ожидания 700 пациентов.

"Что происходит с остатками на складах? Вот справка по одному из регионов: на миллионы рублей, на сотни лежат нереализованные препараты. Почему? Конечно, можно сказать, что плохой учет. Закупили не то, что нужно. У меня всегда возникают на этот счет подозрения. Закупают не то, что нужно, а то, что выгоднее тем, кто занимается коммерцией и тем, кто связан в администрации с этими предпринимателя. Закупают, не думают: будут продаваться потом эти препараты или нет", - возмущается президент.

Минздрав уже разработал единые требования к региональным информационным системам. Они должны стать понятными и прозрачными. На внедрение уйдет 2-3 года. Электронные рецепты во всех российских регионах появятся к 2024 году. На фармацевтическом рынке должна быть здоровая конкуренция. Недопустимо, когда региональные власти назначают единственного поставщика. Иногда в обход конкурсов и тендеров.

"Цены завышают просто, а больше других поставщиков нет, потому, что назначаются единственные. Это приводит к завышению цены, а значит, к уменьшению количества лекарств, которые их получают. К неэффективным расходам бюджетных средств приводит в конечном итоге, и люди страдают от этого", - заявил Путин.

Совещание провели на одном из ведущих фармацевтический предприятий страны - заводе "Герофарм". Завод одним из первых представил полностью отечественную разработку препаратов инсулина. Уже сегодня такого на российском рынке почти треть. Наука не стоит на месте и достижения фармакологии необходимо использовать, говорит Путин Президент вспоминает: когда в Москве только открылся центр детской онкогематологии показатель выживаемости был 15%, сейчас 90! И за сухими цифрами — спасенные жизни маленьких россиян.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".