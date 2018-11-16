Россия потребовала от США прекратить оккупацию Эт-Танфа

Россия призывает США немедленно прекратить оккупацию участка сирийской территории в районе Эт-Танф, где находится лагерь беженцев "Рукбан". Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. Российские военные и дипломаты ранее указывали, что американцы укрывают в лагере террористов из различных группировок, которые действуют против сирийской армии.

По редким фотоснимкам, сделанным в лагере для беженцев "Рукбан" на границе Сирии и Иордании ним можно судить о том, в каких нечеловеческих условиях живут люди. Бесплатных медпунктов нет, никто не убирает мусор. Когда привозят воду, доходит чуть ли не до драки. Процветают воровство, детская проституция, сексуальное рабство, торговля людьми.

"Общая численность временно перемещенных лиц, находящихся в нем, составляет порядка 50 тысяч человек из которых около 6 тысяч - боевики подконтрольной США группировки "Магавир Эс-Саура", - сообщил официальный представитель МО России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи Юрий Тарасов.

Представитель российского Министерства обороны в Женеве доложил в Москву: лагерь контролируют боевики, для которых беженцы - исключительно источник дохода: лекарства только за деньги, выход из лагеря тоже платный.

"Люди ютятся в лачугах, без воды и электричества с выгребными ямами в жилищах. Уборка и вывоз мусора не осуществляются. Остро стоит проблема обеспечением населения лагеря питьевой водой. По оценкам представителей ООН, около половины временно перемещенных лиц хотят покинуть лагерь, но сделать этого не могут из-за того, что являются заложниками вооруженных группировок. Плата за выход семьи доходит до полутора тысяч долларов США", - сообщил Тарасов.

В начале ноября международные организации отправили из Дамаска в лагерь "Рукбан" гуманитарную помощь. Охрану обеспечивали, в том числе, российские военные. На получение вещей первой необходимости были заявлены десять тысяч семьдесят пять семей. Когда провели анализ, выяснилось, большинство из этих нуждающихся людей, международную помощь не получили.

"В ходе мониторинга со стороны ООН было выяснено, что часть гуманитарного груза была захвачена незаконными вооруженными формированиями, контролирующими лагерь, и до нуждающихся не дошла", - рассказал Титов.

Стоит отметить, что лагерь "Рукбан" находится на территории 55-километрового участка, который контролирует армия США. Ранее неоднократно в СМИ попадали данные, что американские инструкторы отбирают среди беженцев мужчин с военной подготовкой и готовят их для участия в боях против правительственных сил. В российском Министерстве обороны считают: если армия США покинет регион, гуманитарная проблема лагеря "Рукбан" исчезнет сама собой, потому что люди смогут вернуться домой.

"Единственным оправданием своего присутствия на территории Сирии американской стороной всегда подчеркивалась необходимость борьбы с действующими в регионе группировками "Исламского государства" (организация запрещена в России). На юге Сирии их уже давно нет. Тогда с какой целью американские войска там находятся?" – задается вопросом начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Косвенный ответ на этот вопрос был дан несколько дней назад. На брифинге в Вашингтоне выступал спецпредставитель США по Сирии.

"Мы считаем, что нельзя говорить о поражении ИГИЛ* до тех пор, пока не произойдут коренные изменения в сирийском режиме и фундаментальные изменения роли Ирана в Сирии. Именно это в значительной степени способствовало росту мощи ИГИЛ в 2013-2014 годах", - утверждает Джеймс Джеффри.

То есть в Вашингтоне практически прямо заявили: "Исламское государство", запрещенное в России как террористическая организация, может и побеждено, но пока у власти режим Асада - США не будут отзывать свои войска. Как вывод: лагерь Рукбан будет продолжать оставаться базой рекрутов террористов, а мирные люди, которые попали туда вынужденно, - заложниками и источниками дохода для боевиков.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".