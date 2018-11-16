Запоздалый визит: Хемниц встретил Меркель протестами

Повышенными мерами безопасности и митингами встречает Ангелу Меркель немецкий Хемниц. Там в конце лета прошла серия масштабных акций протеста, вызванных убийством гражданина ФРГ выходцами из стран Ближнего Востока. Инцидент, который потряс всю Германию, произошел в августе, однако канцлер решила посетить город только сейчас. Визит Меркель спустя почти 3 месяца после трагедии вызвал недоумение у местных жителей.

Более привычно Ангела Меркель, конечно, чувствует себя на трибуне, чем в спортзале. Но, по сути, это и была для неё политическая площадка. Только со стороны всё смотрелось так, будто канцлер просто приехала пообщаться с юными баскетболистами Хеймница.

На самом деле на визит в небольшой городок в Саксонии Меркель решилась с трудом, отмечает "ТВ Центр". И к спортсменам отправилась намеренно, чтобы разрядить обстановку. Хемниц неожиданно для всех стал символом насилия мигрантов в отношении немцев. В августе там выходцы из Сирии и Ирака зарезали 35-летнего местного жителя. Теперь каждую пятницу на центральной площади проходят митинги против засилья приезжих.

С момента убийства прошло почти три месяца. И Меркель, конечно, в Хемнице ждали ещё тогда, в конце августа. Её приглашала мэр города. Теперь Барбара Людвиг констатирует: Хемниц отныне живёт в страхе.

"Из-за той ситуации люди в Хемнице испытывают страх перед мигрантами, но и мигранты испытывают страх перед жителями", - говорит мэр.

Программа запоздалого визита канцлера, учитывая обстоятельства, выглядит довольно необычно. После посещения спортивной школы Меркель отправилась на встречу с читателями местной газеты "Свободная пресса". Туда позвали несколько десятков человек. А ведь жители надеялись, что она обратится к ним публично. Но Меркель, видимо, просто не решилась.

Что обсуждали жители с канцлером, осталось за кадром: общение прошло в приватной обстановке. Но многие в Хемнице говорят: уже можно было и не приезжать.

К визиту канцлера основательно готовилась полиция. В город стянули подразделения даже из соседних земель. Многие улицы в городе перекрыли. Дело в том, что активисты правых движений пообещали встретить Меркель шумными демонстрациями. И сдержали слово.

Почему Меркель решила приехать в Хемниц именно сейчас, вопрос. Многие политологи считают, что так она надеется "сгладить острые углы". Её карьера на закате, это уже ясно: в декабре канцлер покинет пост главы ХДС. А меньше, чем через три года и кресло главы правительства Германии. Меркель наверняка хочет войти в историю, как канцлер, при котором страна добилась больших успехов. Вот только подправить впечатление от миграционной политики уже не получится. Хотя в этом ей сейчас пытаются помочь немецкие СМИ.

Журналисты представляют мигрантов жертвами обстоятельств. Будто в Германию за время миграционного кризиса приехали всего несколько беженцев с плохими намерениями, а остальные принесут стране только пользу. Но чтобы понять, как сильно заблуждаются журналисты, достаточно почитать полицейскую статистику.

Евгения Карих, "ТВ Центр".