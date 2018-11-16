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Польская православная церковь запретила контакты с украинскими раскольниками

18:11
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Архиерейский Собор Польской православной церкви отказался признать решение Константинополя о восстановлении евхаристического общения с неканоническими церквами Украины.

Польская православная церковь запретила контакты с украинскими раскольниками. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Польской церкви.

"Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с "духовенством" так называемого Киевского патриархата и так называемой "Автокефальной православной церкви", которые в прошлом совершили много зла", - говорится в заявлении.

Причиной этого решения стали самочинно организованные украинскими раскольниками приходы и монастырь на территории Польши. Польская церковь не признавала их прежде и не намерена принимать в "братское общение" только из-за решений патриарха Варфоломея. 

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