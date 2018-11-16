Госкомиссия дала добро на первый пуск "Союза-ФГ" после аварии 11 октября

Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение разрешить проведение первого пуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" после аварии, произошедшей 11 октября. Пуск запланирован 16 ноября в 21:14 по московскому времени.

На космодроме Байконур состоялось заседание госкомиссии, которая приняла решение о проведении первого пуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" после аварии 11 октября. Об этом сообщается в Twitter Роскосмоса.

Пуск запланирован 16 ноября на 21:14 по московскому времени.

#ПрогрессМС10: Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя «Союз-ФГ» к заправке и пуску, который запланирован в 21:14 мск.



���� Прямая трансляция с Байконура будет доступна на нашем сайте с 20:00 мск. pic.twitter.com/TuO8IarIgJ — РОСКОСМОС (@roscosmos) 16 ноября 2018 г.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала 11 октября с Байконура. Однако спустя примерно две минуты после запуска произошла авария. На борту корабля, который направлялся к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж смог вовремя эвакуироваться и совершить экстренную посадку в Казахстане.

По данным экспертов Роскосмоса, нештатная ситуация возникла из-за ошибки при сборке на Байконуре. Крепёж, который соединял сопла первой ступени, был деформирован. В результате чего во время полёта не сработал датчик отстыковки.