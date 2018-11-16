"Мы думали, вы приболели": Путин зашел в питерскую аптеку

Президент Владимир Путин в пятницу посетил одну из аптек Санкт-Петербурга, чтобы лично убедиться в наличии там жизненно важных лекарств. Собравшиеся возле заведения местные жители предположили, что глава государства приболел, однако тот заверил их в своем крепком здоровье.

Владимир Путин после совещания по проблемам лекарственного обеспечения заехал в одну из аптек в районе Пушкин, сообщает TVC.RU. Сотрудникам заведения он объяснил, что хотел лично убедиться в наличии необходимых лекарств.

Заведующая аптеки заверила президента, что все лекарства из перечня жизненно важных и необходимых препаратов всегда присутствуют на прилавках. На выходе из аптеки Путин пообщался с местными жителями. Глава государства рассказал, что его кортеж проезжал мимо и, увидев вывеску "Аптека", попросил остановиться.

"Мы подумали, вы приболели", - пошутил один из жителей.

"Нет, слава Богу!" - рассмеялся президент.