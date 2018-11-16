ВДВ усилят армейской авиацией, подразделениями ПВО и ПРО

Заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Александр Вязников сообщил, что ВДВ усилят армейской авиацией, подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны.

Армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) войдут в Воздушно-десантные войска (ВДВ). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя командующего ВДВ России генерал-лейтенанта Александра Вязникова.

"В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающими интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения", - сказал Вязников на встрече с военными атташе.

По его словам, прогнозируемые и существующие опасности, а также угрозы военной безопасности России приобретают комплексный характер и затрагивают политическую, военную, экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы деятельности государства.

Армейская авиация в настоящее время включена в систему ВКС России, в которые также входят войска ПВО-ПРО. Войсковая ПВО входит в состав Сухопутных войск и способна решать отдельные задачи сфере ПРО.

"Для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС России", - добавил Вязников.