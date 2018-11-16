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В Великобритании назначили нового министра по Brexit

19:44
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Бывшего замминистра финансов, евроскептика Стивена Баркли назначили новым министром Великобритании по Brexit.

Новым министром Великобритании по Brexit назначен бывший замминистра финансов, евроскептик Стивен Баркли. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу британского правительства. 

"Королева была рада одобрить назначение Стивена Баркли на пост министра по выходу Великобритании из Европейского союза", - говорится в сообщении. 

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