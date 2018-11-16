В Великобритании назначили нового министра по Brexit

Бывшего замминистра финансов, евроскептика Стивена Баркли назначили новым министром Великобритании по Brexit.

Новым министром Великобритании по Brexit назначен бывший замминистра финансов, евроскептик Стивен Баркли. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Stephen Barclay MP @SteveBarclay to be Secretary of State for Exiting the European Union @DExEUgov — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 16 ноября 2018 г.

"Королева была рада одобрить назначение Стивена Баркли на пост министра по выходу Великобритании из Европейского союза", - говорится в сообщении.