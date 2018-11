В Великобритании назначили нового министра по Brexit

Новым министром Великобритании по Brexit назначен бывший замминистра финансов, евроскептик Стивен Баркли. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Stephen Barclay MP @SteveBarclay to be Secretary of State for Exiting the European Union @DExEUgov