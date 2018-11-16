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Путин выступил на гала-открытии Культурного форума

20:26
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Владимир Путин принял участие в гала-открытии седьмого Санкт-Петербургского международного культурного форума. Церемония прошла на Новой сцене Мариинского театра.

Президент России Владимир Путин принял участие в гала-открытии седьмого Санкт-Петербургского международного культурного форума. По традиции церемония прошла на Новой сцене Мариинского театра, передает "ТВ Центр".

Глава государства отметил, что международный культурный форум входит в число наиболее масштабных событий Санкт-Петербурга. Концерты, спектакли, выставки, лекции, которые его сопровождают, с нетерпением ждут и жители города, и гости северной столицы.

По словам Владимира Путина, созданные участниками форума художественные, историко-культурные, образовательные проекты открывают новые содержательные смыслы.

"Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за этот праздник искусств и просвещения. Его востребованность – еще одно яркое свидетельство того, что культура не имеет границ, и я вижу в этом зале очень много друзей из-за рубежа. Вы знаете, когда мы начинали, а это был 2012 год, мероприятия проходили на одной площадке. Более 300 человек было. В сегодняшних мероприятиях принимают участие 35 тысяч человек. Рост в 100 раз. Это о многом говорит", - подчеркнул Путин.

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Владимир Путин выступил на гала-открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума
Владимир Путин выступил на гала-открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума
Участники Санкт-Петербургского международного культурного форума
Участники Санкт-Петербургского международного культурного форума
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Санкт-Петербургский международный культурный форум
Санкт-Петербургский международный культурный форум
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