Москва не сомневается в способности Эр-Рияда разобраться в деле об убийстве журналиста

В Министерстве иностранных дел России заявили, что не сомневаются в способности Саудовской Аравии разобраться в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. В МИД заявили о недопустимости политизации этого дела.

Саудовская Аравия способна самостоятельно разобраться в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

В ведомстве заявили о недопустимости политизации этого дела. Комментируя заявление Эр-Рияда о завершении следствия по делу об убийстве Хашогги, в МИД отметили, что теперь все решит суд.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги пропал в Турции 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие правоохранители заявили об убийстве журналиста. Эр-Рияд признал факт убийства. По словам саудовского генпрокурора Сауд аль-Муаджиб, Хашогги был убит группой людей, направленных в Стамбул для репатриации.