Общежитие МГЛУ эвакуировано из-за задымления

В Москве эвакуировано общежитие МГЛУ. Причиной стало задымление в здании. По данным МЧС, оно произошло в процессе приготовления пищи.

Задымление произошло в общежитии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). В результате из здания проведена эвакуация, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел в здании, расположенном по адресу Петроверигский переулок, дом №6. Как рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС России, причиной задымления стало приготовление пищи.