ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Общежитие МГЛУ эвакуировано из-за задымления

20:41
  • пятница
  • 16 ноября 2018

В Москве эвакуировано общежитие МГЛУ. Причиной стало задымление в здании. По данным МЧС, оно произошло в процессе приготовления пищи.

Задымление произошло в общежитии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). В результате из здания проведена эвакуация, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в здании, расположенном по адресу Петроверигский переулок, дом №6.

Как рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС России, причиной задымления стало приготовление пищи.

Главное сегодня
Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ)
Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение