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Посла России вызвали в МИД Финляндии

21:30
  • пятница
  • 16 ноября 2018

МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова в связи с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО Trident juncture. Его Хельсинки приписывает Москве. В ведомство российский дипломат должен прибыть 19 ноября.

Посла России в Финляндии Павла Кузнецова вызвали 19 ноября в финский МИД. Это связано с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО Trident juncture, которое Хельсинки приписывает Москве. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

Накануне, 15  ноября Финляндия заявила, что обсуждает с Россией ситуацию, произошедшую со спутниковыми навигационными системами (GPS) в ходе учений НАТО. Они проходили с 25 октября по 7 ноября.

Как отметил глава финского МВД Кай Мюккянен, ведомство обсудило произошедшее с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

До этого Минобороны Норвегии официально обвинило Россию во вмешательстве в работу GPS во время учений НАТО. Отмечалось, что это произошло в период между 16 октября и 7 ноября. При этом норвежская сторона утверждает, что за этим стоят "российские силы на Кольском полуострове".

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