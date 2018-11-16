С космодрома Байконур запустили "Союз-ФГ" с грузовым "Прогрессом"

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с грузовым космическим кораблем "Прогресс".

С космодрома Байконур запустили ракету-носитель "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10", сообщил TVC.ru.

Цель запуска – доставка на борт МКС топлива, продуктов, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции.

Это первый пуск "Союза-ФГ" после инцидента 11 октября при запуске ракеты с пилотируемым космическим кораблем. На борту находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они успешно приземлились.