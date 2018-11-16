ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С космодрома Байконур запустили "Союз-ФГ" с грузовым "Прогрессом"

21:19
  • пятница
  • 16 ноября 2018

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с грузовым космическим кораблем "Прогресс".

С космодрома Байконур запустили ракету-носитель "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10", сообщил TVC.ru.

Цель запуска – доставка на борт МКС топлива, продуктов, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции.

Это первый пуск "Союза-ФГ" после инцидента 11 октября при запуске ракеты с пилотируемым космическим кораблем. На борту находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они успешно приземлились.

Главное сегодня
Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение