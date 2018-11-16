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Трамп усомнился в преданности Пенса

22:29
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Издание New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп сомневается в преданности ему вице-президента страны Майкла Пенса. Американский лидер дал повод так думать после того, как в ходе частных бесед со своими помощниками несколько раз спрашивал у них, предан ли ему Пенс.

Президент США Дональд Трамп сомневается в преданности ему вице-президента страны Майкла Пенса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на New York Times.

Издание отмечает, что в ходе частных бесед со своими помощниками глава Белого дома несколько раз спрашивал у них, предан ли ему Пенс.

Также газета сообщила, что Трамп задал данный вопрос "так много раз", что вызвал серьезную обеспокоенность у некоторых своих советников. Подобные расспросы со стороны президента обычно указывают на то, что его кто-то "все больше и больше раздражает".

При этом помощники по-разному отвечали на вопрос о преданности вице-президента США. Большинство выступило в поддержку Пенса. Однако часть сотрудников Белого дома предположила, что вице-президент, возможно, просто "использует ситуацию в своих целях".

А вот заместитель официального представителя Белого дома Хоган Гидли отверг сообщения о том, что у Трампа есть какие-либо сомнения по поводу лояльности вице-президента.

Между тем, ряд советников Трампа рассказал изданию New York Times , что Трамп рассматривает в качестве возможного кандидата на должность вице-президента на выборах в 2020 году Никки Хейли. Ранее она объявила, что собирается покинуть пост постоянного представителя США при ООН.

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