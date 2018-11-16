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Трамп и Эрдоган обсудили дело об убийстве Хашогги

22:52
  • пятница
  • 16 ноября 2018

Президент Турции Реджеп Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры, в частности, затронули тему убийства журналиста Джамаля Хашогги, продолжающееся расследование в отношении организации турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена FETO, борьбу с терроризмом в Сирии.

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает сайт турецкого лидера.

Стороны, в частности, обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Также лидеры затронули тему убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. продолжающееся расследование в отношении организации турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена FETO, борьбу с терроризмом в Сирии.

Также Эрдоган выразил соболезнования президенту США в связи с жертвами лесных пожаров в Калифорнии.

Говоря об убийстве саудовского журналиста, лидеры сошлись во мнении о необходимости всестороннего расследования, а также недопущении воспрепятствования этому.

Еще Эрдоган рассказал Трампу о своих ожидании от решения США прекратить военную поддержку сил самообороны сирийских курдов.

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