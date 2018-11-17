Цементный завод в Сирии перешел на круглосуточный режим работы

В Сирии после окончания боевых действий продолжается активное восстановление страны. В Тартусе началась модернизация одного из крупнейших в арабской республике заводов по производству цемента. Его продукция сейчас наиболее востребована. Предприятие уже перешло на круглосуточный режим работы. Там трудятся более двух тысяч человек, большинство из них - бывшие военные.

Огромные вращающиеся печи не останавливаются ни на минуту. На этом заводе в Тартусе производят то, без чего невозможно развитие послевоенной Сирии. Цемент. Разных марок и вязкости, передает "ТВ Центр".

Завод не прекращал работу даже в разгар боевых действий. Тартус от войны не пострадал. Но производство и спрос падали. Сегодня процесс обратный. Этот цемент ценится особо. Его производят из базальта. Очень прочной вулканической породы. Громадные дробилки превращают камень в порошок.

Оборудование автоматизированное. Но требует постоянного внимания. Если серьезная поломка произойдет, чтобы не встал конвейер в этом же цехе ремонтируют изношенные детали.

Сегодня на заводе работают больше двух тысяч человек. В четыре смены. И все равно специалистов не хватает. Мощности предприятия высокие. А загружены еще не полностью. Новые вакансии объявляют каждый день. В городах, недавно освобожденных от боевиков, спрос на бетон огромный.

До войны часть производимого цемента Сирия экспортировала в арабские страны и Европу. Но сегодня он весь идет только на внутренний рынок. Стране предстоит восстановить десятки тысяч зданий. И цемент сейчас самый востребованный продукт в строительной отрасли.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.