Пожар на НПЗ в Капотне локализован

Пожар произошел в субботу на нефтеперерабатывающем заводе в московской Капотне. Там загорелась установка по производству бензина. Очаг возгорания удалось локализовать.

Мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе выехала на место пожара на НПЗ в Капотне в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Выброса вредных веществ не зафиксировано. Пожар локализован, проводится проливка.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил, что на Московском НПЗ в Капотне происходит факельное горение высотой свыше десяти метров. На место инцидента выехали более 100 спасателей и 30 единиц техники.