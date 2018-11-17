Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 74

В Калифорнии продолжает расти число жертв самых разрушительных в истории штата лесных пожаров. По последним данным, погибли 74 человека, еще более тысячи числятся пропавшими без вести.

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии выросло до 74 человек. Как сообщили власти штата, за минувшие сутки были обнаружены тела еще восьми человек. Пропавшими без вести числятся уже более тысячи человек, отмечает "ТВ Центр".

А на соседнюю Канаду обрушились мощные снегопады. За сутки в нескольких провинциях страны выпало почти три месячные нормы осадков. Снегом завалило Новую Шотландию, Лабрадор и Ньюфаундленд, остров принца Эдуарда и Нью-Брансуик. Из-за непогоды задержаны и отменены сотни авиарейсов, на дорогах - многочисленные ДТП. Закрыты школы и госучреждения.

Местные власти рекомендуют жителям отказаться от поездок на личном транспорте и пережидать стихию дома.