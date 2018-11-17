Медведев на саммите АТЭС рассказал о протекционизме в мировой экономике

В Папуа - Новой Гвинее начал работу саммит АТЭС, в котором принимает участие Дмитрий Медведев. В столицу страны Порт-Морсби премьер-министр прибыл накануне.

Саммит АТЭС стартовал в Папуа - Новой Гвинее. В повестке дня очередной встречи глав государств и правительств стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского форума - вопросы развития глобальной и региональной экономик, отмечает ТАСС.

Выступая на заседании, Дмитрий Медведев отметил, что оживление мировой экономики после кризиса 2008 года идет слишком медленно и непредсказуемо. Совокупный долг увеличился в разы, развивающиеся рынки стали более уязвимыми, подавляющее большинство стран не вышло на запланированные темпы роста ВВП.

"В отдельных государствах нарастают протекционистские настроения, которые материализуются не в какие-то рассуждения теоретического свойства, а уже в конкретные решения, которые могут привести и, прямо скажем, уже привели к торговым войнам. Экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции, в совокупности все это может создать сложные тяжелые последствия", - заявил Медведев.