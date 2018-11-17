Пожар на НПЗ в Капотне потушен. Видео с места ЧП

В главном управлении МЧС сообщили: крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне ликвидирован.

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне потушен. Угрозы распространения дыма в сторону жилых домов нет, передает "ТВ Центр".

Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано. За этим внимательно следят сотрудники спецлаборатории, которые вместе с другими экстренными службами оперативно прибыли на место происшествия.

Сигнал о возгорании был получен около половины восьмого утра. Установку по производству бензина, где и вспыхнуло пламя, тушили при помощи пеноподъёмников. Всего было задействовано более 160 человек. Причины произошедшего сейчас выясняются. Ситуация находится на личном контроле у Сергея Собянина. Об этом мэр сообщил на своей официальной странице в соцсети.