Меркель признала ошибки в миграционной политике

Визит Ангелы Меркель в мятежный Хемниц не оправдал ожиданий - критикуют канцлера немецкие СМИ. Мало того, что она приехала в город спустя почти три месяца после массовых беспорядков, так и встретилась лишь с сотней человек. Жители города ждали конструктивного диалога, но высказаться получилось лишь на очередной демонстрации.

"Кто поддерживает Меркель, должен покинуть Германию", - кричала толпа в Хемнице несколько часов. Две с половиной тысячи человек вышли на улицы встретить канцлера. Такие шествия уже три месяца проходят в городе каждую пятницу. Волна протестов поднялась после жестокого убийства мигрантами из Сирии и Ирака местного жителя в августе. Никто тогда не сомневался, что канцлер приедет и поддержит свой народ. Но она заставила ждать себя слишком долго.

Все надеялись, что Меркель сделает публичное заявление. А она предпочла встрече с бушующей многотысячной толпой тихую беседу с читателями местной газеты. По злой иронии, Меркель опоздала и туда. Канцлеру пришлось задержаться в спортивной школе. Когда она вошла в зал, звучали аплодисменты. Правда, хлопали всего несколько человек. Первый вопрос Меркель - так зачем вы теперь приехали в Хемниц?

"Это город, где создаются высокотехнологичные машины, великолепная инженерная техника. Это город, где расположен крупный университет и потрясающие театры. И мне хотелось понять, что я могу сделать, чтобы Хемниц не воспринимали в искажённом свете", - отметила Меркель.

После летних событий над репутацией города действительно придётся поработать. Люди боятся. Женщины стараются выходить на улицы в сопровождении мужчин. Детей не отпускают одних на прогулку. Даже миграционная служба не может ответить, сколько сейчас в городе приезжих с Ближнего Востока. Ведь многие находятся там незаконно.

Вот только что может сделать канцлер, которая заставила граждан почувствовать себя брошенными наедине с их проблемами? Немцы прилежно посчитали: Меркель приехала к ним лишь спустя 82 дня после того страшного убийства.

"Я понимаю, что моя личность сейчас действует на многих в Германии разобщающе, поэтому я не приехала сразу. Но мне, конечно, хотелось побывать в этом городе, просто не в такой обостренной атмосфере, как это было тогда", - сказала канцлер.

Можно было и не приезжать, говорят теперь в Хемнице. Атмосфера в городе спустя три месяца нисколько лучше не стала. Там не забыли, как повели себя власти сразу после жестокого убийства. Никто из высокопоставленных чиновников не приехал, но это не самое обидное. Когда город захлестнули демонстрации и разгневанные жители были готовы сами силой выдворять мигрантов, глава Федеральной службы защиты конституции Германии вдруг заявил, что это выдумки. Что ничего такого не происходит. Гансу Георгу Маассу пришлось покинуть свой пост.

Под вечер толпа на улицах Хемница, не дождавшись канлцера, стала скандировать "Меркель должна уйти". Она и так скоро покинет свой пост - меньше, чем через четыре года. И её поездка в Хемниц - это попытка сгладить впечатление от провальной миграционной политики. Вот только напоминать о ней немцам будут сотни тысяч их новых соседей.

Евгения Карих, Олег Гаврилов, "ТВ Центр".