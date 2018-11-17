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Лавров заявил о попытках превратить Балканы в "плацдарм против России"

11:54
  • суббота
  • 17 ноября 2018

Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в ещё один плацдарм против России, заявил Сергей Лавров в интервью газете "Сербский телеграф". Текст беседы в субботу опубликован на сайте МИДа.

По мнению главы МИД России, уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены и от стран продолжают требовать сделать выбор - "или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем".

Сергей Лавров подчеркнул, что на Белград оказывается серьезное давление с целью заставить свернуть взаимовыгодное сотрудничество с нашей страной. Сербия уверенно этому противостоит. Министр высоко оценил развитие сотрудничества в энергетической и высокотехнологических отраслях, увеличение числа студенческих обменов. Регулярный характер носит также и общение лидеров двух стран.

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