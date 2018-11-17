Госсекретарь США пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"

Дружеская помощь в борьбе с "российской агрессией". Госсекретарь США Майк Помпео принял в Вашингтоне своего украинского коллегу Павла Климкина. Переговоры длились несколько часов. Заявления по итогам - в духе привычной риторики. Сорвать реализацию "Северного потока - 2" и не только.

О чем же еще говорить двум заклятым "друзьям" - Украине и США - как не о России. Ради этого даже реанимировали уже много лет бездействующую комиссию по стратегическому партнерству. Впрочем, за внешним пафосом обычный расчет, передает "ТВ Центр".

Переговоры Майка Помпео и Павла Климкина длились несколько часов. Только бизнес - ничего личного. Ключевое заявление этой встречи - совместное противодействие российской энергетической угрозе.

"Мы будем совместно работать над тем, чтобы остановить проект "Северный поток — 2", который подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и представляет риск дальнейшего подрыва суверенитета европейских стран, которые зависят от российского газа. Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой политико-экономического давления, которое Россия опробовала на Украине с тех пор, как та освободилась от советских оков", - заявил Помпео.

Европейские друзья, как назвал их госсекретарь США, в общем-то сами настроены решительно. Проект "Северный поток - 2", как неоднократно заявляла Ангела Меркель, конкурентный. Хотя бы потому, что наш газ на 40% дешевле американского сжиженного, который Штаты так старательно пытаются продать европейцам. Транзит российского газа через Украину при этом решено сохранить. Вашингтон шантажирует европейских партнеров - любая компания, связанная со строительством "Северного потока - 2" попадет под санкции. Новыми ограничениями грозят и Москве, в знак солидарности с Киевом.

"У Украины нет лучшего друга, чем Соединенные Штаты. США никогда не признают попытку России аннексировать Крым. Мы продолжим обеспечивать для России соответствующие последствия, пока Москва полностью не реализует минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине", - указал Помпео.

Реализации минских соглашений в Донбассе, считают министры, могут помочь миротворцы ООН. По мнению России, они действительно нужны, но исключительно с целью обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ. Появление "голубых касок" еще нигде и никогда ничего хорошего не предвещало. В желании угодить союзником Киев, похоже, готов на любые жертвы.

"Сегодня наши страны стоят плечом к плечу в противодействии агрессии России. Эта агрессия принимает различные формы. Это горячая война в Украине, где Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. Война, которая продолжается в этот самый момент в самом сердце Европы. Это также принимает форму попыток подорвать демократические институты в США и в Европе, включая Украину", - заявил Климкин.

Самой же Украине, как посчитали депутаты Киевского горсовета, интеграции с Европой мешает перевод часов. 62 местных парламентария направили в правительство просьбу изучить возможность отказа от перехода на зимнее и летнее время. Это, мол, европейская тенденция. Хорошо хоть с сезонами года ничего не придумали, горько шутят местные жители, в чьих квартирах сейчас слабый плюс.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".