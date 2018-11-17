Обнаружена пропавшая год назад аргентинская подлодка

Спустя год поисков в Атлантическом океане нашли пропавшую аргентинскую подводную лодку "Сан-Хуан" (San Juan). Информацию подтвердили в ВМС Аргентины.

Специалисты обнаружили пропавшую год назад подводную лодку военно-морских сил Аргентины "Сан-Хуан". Об этом сообщает "ТВ Центр".

В момент аварии на борту субмарины находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник. Спустя две недели после трагедии они были официально признаны погибшими.

Во время последнего сеанса связи моряки сообщили о пожаре на борту. Аргентинские власти не исключают, что на подлодке мог случиться взрыв. Поиски субмарины вели представители более 10 стран, в том числе и России.