В столице завершается подготовка к чемпионату "Абилимпикс"

В Москве завершается подготовка к четвёртому национальному чемпионату для людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс".

Чемпионат "Абилимпикс" соберет в Москве более полутора тысяч участников. Мероприятие стартует 20 ноября на ВДНХ и продлится три дня. Для участников пройдут культурные и соревновательные программы, откроются интерактивные площадки и ярмарка вакансий, передает "ТВ Центр".

"У нас есть свои достижения - в этом году на чемпионате также будут участвовать инвалиды из числа лиц с ограниченными возможностями в возрасте 50 плюс. То есть наш "Абилимпикс" открыт для всех - от маленьких детей и фактически для всех людей старшего возраста", - рассказала директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Инна Черноскутова.