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В столице завершается подготовка к чемпионату "Абилимпикс"

12:11
  • суббота
  • 17 ноября 2018

В Москве завершается подготовка к четвёртому национальному чемпионату для людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс".

Чемпионат "Абилимпикс" соберет в Москве более полутора тысяч участников. Мероприятие стартует 20 ноября на ВДНХ и продлится три дня. Для участников пройдут культурные и соревновательные программы, откроются интерактивные площадки и ярмарка вакансий, передает "ТВ Центр".

"У нас есть свои достижения - в этом году на чемпионате также будут участвовать инвалиды из числа лиц с ограниченными возможностями в возрасте 50 плюс. То есть наш "Абилимпикс" открыт для всех - от маленьких детей и фактически для всех людей старшего возраста", - рассказала директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Инна Черноскутова.

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