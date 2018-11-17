ЦРУ назвало заказчика убийства журналиста Хашогги

Центральное разведывательное управление США установило заказчиков убийства Джамаля Хашогги. Как утверждает Washington Post, журналист ликвидирован по приказу наследного принца Саудовской Аравии. И есть доказательства.

Приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашогги мог отдать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Это, по данным Washington Post, установило ЦРУ.

Со ссылкой на источники издание сообщает, что незадолго до гибели Хашогги разговаривал по телефону с послом Королевства в США, который по совместительству является братом Мухаммеда бен Салмана. Он настаивал на необходимости личного визита репортёра в консульство в Стамбуле. И заверял Хашогги в том, что ему ничего не угрожает на территории дипмиссии.

Знал ли посол о готовящемся убийстве, пока неясно. Но как установили спецслужбы, звонок был сделан по просьбе наследного принца. Однако сам дипломат эту информацию опроверг.